Kızılkoyun kamulaştırması tamamlandı

Şanlıurfa'ya farklı bir bakış açısı kazandıran Kızılkoyun Mağarlarının gün yüzüne çıkarılması için bölgede yürütülen yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Turizm ile ilgili öz verili çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kale Eteği Projesinin ardından başlattığı Kızılkoyun mağaraları çevresindeki kamulaştırma çalışmalarında sona geldi. Haleplibahçe havzasında bulunan Kızılkoyun Mağaralarının çevresinde yıkımı gerçekleşen 35 konutun yerini inceleyerek bir değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şu anda Kızılkoyun ve yıkımının devamı olan konutların önündeyiz. Bu konutlarımızın yıkımı şu anda hemen hemen tamamlandı. Tek bir konutumuz sabah saatlerinde kalmıştı. Çalışanlarımızın ellerine sağlık. Bugün bu işi yapan arkadaşlarımız bu saate işleri sona eriyor ve kendilerine teşekkür etmek için geldik. Güzel bir görev yaptılar. İçindeki insanlarımız tahliye oldu. Onlar da inşallah kendi güzel, mutlu olarak kendi konutlarını aldılar. Burası onlar için hiç iyi şartlar değildi. Fakat tarihi bir mekan ortaya çıkmış oldu. Urfa'nın surları ortaya çıkıyor. Bizim esas amacımız şu; sur içindeki Urfa’nın etrafındaki betonarme yapıyı kaldırmak, sur içi Urfa’yı bir havza gibi ortaya çıkarmaktır. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Ama bizim bir talebimiz var; bütün kurumlarımızın, STK’larımızın bize destek vermesini istiyoruz. Halkımızın desteği zaten çok büyük, halkımızın talebi neyse bizim projemizde odur" dedi.

Kızılkoyun Mağaralarını inceleyen Başkan Beyazgül’e AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven eşlik etti. Beyazgül, bölgedeki incelemelerinin ardından yıkım çalışmalarında görev alan personelleri tebrik etti.

ŞANLIURFA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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