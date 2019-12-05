Şanlıurfa’da terör operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCKPYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCKPYD/YPG'ye terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞANLIURFA
05 Aralık 2019 Perşembe
- İMSAK 05:50
- GÜNEŞ 07:16
- ÖĞLE 12:20
- İKİNDİ 14:53
- AKŞAM 17:15
- YATSI 18:35