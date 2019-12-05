Haliliye’de parklar revize edildi

Haliliye Belediyesi, 73 bin metrekare alana sahip 12 parkta revize yapılarak, yeşillendirme, sosyal donatı ve yeni isimleri ile vatandaşların hizmetine sundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçede yeşillendirme ve yeşil alan oranını arttırma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede toplamda 72 bin 958 metrekare alana sahip 12 parkta revizeye gidilerek, parkların sosyal donatı ve yeşillendirmesini artırarak, parkları yeni isimleri ile vatandaşların hizmetine sundu. Parklara Türkiye ve Şanlıurfa kamuoyunun yakından bildiği önemli simaların isimleri verildi.

Seçilen isimler ise kültür, sanat, siyaset ve tüm Türkiye’nin ortak değeri olan simalardan oluşuyor.

ŞANLIURFA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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