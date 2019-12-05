Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da gün boyu etkisini sürdüren yağmur vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa’da sağanak yağmur gün boyu etkisini sürdürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerek korunmaya çalışırken, önceden tedbirini alan vatandaşlar ise şemsiyeyle yoluna devam etti. Trafikte seyir halinde olan sürücüler de yağmurdan dolayı zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağmurun etkisini sürdüreceğini bildirerek vatandaşların önlem almaları istendi.

ŞANLIURFA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.