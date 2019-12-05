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Ceylanpınar’da sağanak yağış

İHA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.

Ceylanpınar’da sağanak yağış

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.
Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak şeklinde etkili olan yağış, bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan ilçe ve kırsalda bulunan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Aralık ayında ilk defa böyle şiddetli bir yağış gördüklerini ifade eden ilçe esnaflarından Şıllur Şılluroğlu, “Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre metrekareye 15 milimetre yağış düşmüştür. Bu bizim için sevindirici bir rakamdır” diye konuştu.

ŞANLIURFA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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