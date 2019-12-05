Şanlıurfa’da ulaşıma kar engeli Kar yağışı nedeniyle Viranşehir-Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı

Şanlıurfa’da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ViranşehirDiyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kalırken ekiplerin bölgeye giderek yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Viranşehir Diyarbakır yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Karacadağ bölgesinde yağan kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıkarak şarampole kayarken bazı araçlar ise yolda ilerleyemedi. Kara saplanan araçlar diğer sürücüler tarafından iteklenerek çıkartıldı. Kazalarda yaralı olmadığı öğrenilirken karayolları ekiplerinin yoldaki karı temizlemek için çalışma başlattığı belirtildi.

ŞANLIURFA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:50

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