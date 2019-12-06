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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelliler Halter takımı 5 dalda birincilik aldı

İHA

Şanlıurfa'yı temsil eden Engelliler Halter Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcuları 5 dalda birincilik aldı.

Engelliler Halter takımı 5 dalda birincilik aldı

Şanlıurfa’yı temsil eden Engelliler Halter Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcuları 5 dalda birincilik aldı.
Şanlıurfa'yı temsilen Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'na katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli sporcuları 5 dalda birincilik aldı. 14 ilden 36 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada bayanlarda Fatma Akçadaşoglu 55 kilo ve Leyla Karakuş 40 kilo kaldırarak rekor kırarken, erkeklerde ise Nusret Şanlı 88 kilo, Mahmut Toprak 131 kilo ve İsmail Balandı 120 kilo kaldırarak kendi gruplarında birincilik ödülü alan isimler oldu. Büyükşehir sporcuları başarıları ile grup olarak da ödül alan ekip oldu. Şanlıurfa'nın sporun her alanında başarılarla gündeme geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Engelli Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, "Engelli sporcularımız her alanda başarı sağlıyor. Süper Lig'de mücadele eden basketbol takımımızın yanı sıra sporun her branşlarında şehrimize başarılar kazandıran sporcularımız Şanlıurfa'mız ile birlikte yurt dışı müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Ben tekrardan Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederken, sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.

ŞANLIURFA

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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