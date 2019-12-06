Öğrencilerden örnek davranış Arkadaşlarının desteği ile akülü sandalyeye kavuşan bedensel engelli Enes Okutan: "Artık annem beni omzuna almak zorunda kalmayacak"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri yaptıkları kermesle elde ettikleri gelirle engelliler için akülü tekerlekli sandalye aldı. Arkadaşlarının desteği ile akülü sandalyeye kavuşan 7 yaşındaki Enes Okutan, "Artın annem beni omzuna almak zorunda kalmayacak" dedi.

Siverek Halit Gülpınar Ortaokulu öğrencileri, öğretmenler ve velilerin işbirliğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun kapalı spor salonunda 2 gün kermes düzenledi. Kermeste elde edilen gelirle 2 akülü tekerlekli sandalye alındı.

Okulda yapılan bir törenle akülü sandalyeler 52 yaşındaki Zinnet Yaşar ve 7 yaşındaki Enes Okutan'a verildi. Duygulu anların yaşandığı teslim töreninde Enes'in annesi ve babası gözyaşlarını tutamadı. Akülü sandalye için arkadaşlarına teşekkür eden Enes Okutan, "Artık okula ben akülü sandalyemle gideceğim, annem beni omzuna almak zorunda kalmayacak. Bununla dükkanlara gideceğim, parklara gideceğim, misafirliğe gideceğim. artık annem bana para verecek ben eşya almaya gideceğim, tek başıma gideceğim artık ablam beni götürmeyecek ben kendim tek gideceğim. Akülü sandalyem olduğu için çok mutluyum" dedi.

Enes'in konuşması sırasında teslim törenine katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Akülü sandalyesini alan Zinnet Yaşar da sevincini dile getirerek, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.



Okul müdürüne teşekkür plaketi

Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Çiftel, yapılan güzel çalışma için Okul Müdürü İbrahim Karakaş'a teşekkür plaketi verdi. Çiftel yaptığı açıklamada, "İlçemiz okullarından Halit Gülpınar Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından 2 gün boyunca kermes düzenlediler, bu kermesin geliriyle 2 tane tekerlekli akülü sandalye alındı. bugünde bu sandalyelerin teslim töreni vardı, bizde bu sebeple buraya katıldık. emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu arkadaş ve öğrencilerimiz bu anlamda bir sosyal proje üstlendiler, inşallah bu diğer okullara, diğer öğrencilere de örnek olmasını diliyorum. Bu projelerin devamını bekliyoruz. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz engelli kardeşlerine karşı, empati duyma, onların yaşadığı zorlukları görme adına sosyal sorumluluk projesi adına etkili olduğunu düşünüyorum, inşallah diğer kurum ve kuruluşlara örnek olur" diye konuştu.

Kermeste görev alan 8'inci sınıf öğrencilerden Saadet Sultan Özge yaptığı açıklamada, "Okul olarak her yıl böyle çalışmalar yapıyoruz, bu yıl da öğretmenlerimiz, velilerimiz ve arkadaşlarımızın katkısıyla 2 tane sandalye aldık. işte bunlar ihtiyaç sahiplerine verildi, artık onlarda bizim gibi çıkıp dolaşabilecek, küçük kardeşimiz okula gidecek, çok mutluyum" dedi.

ŞANLIURFA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:51

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