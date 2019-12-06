Türkiye'nin en yoğun yağışını Şanlıurfa aldı

Şanlıurfa'nın geçtiğimiz yıl için yağış ortalaması metrekareye 433.8 kg iken sadece dün gün boyunca metrekareye 90.5 kg yağış düştü.

Şanlıurfa’nın Aralık ayı ortalama metrekareye 67.5 kilogram yağış alırken Şanlıurfa, dün itibariyle bir günlük süreç içerisinde metrekareye 90.5 kilogram yağış alarak son yılların en yüksek düzeyine ulaştı. Meteorolojik tahminler doğrultusunda Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla gün içerisinde görev dağılımı yapan belediye üst yönetiminin yönlendirmesi ile ekipler sabahın ilk ışıklarına kadar mesailerine devam ederek olası sorunlara karşı sahada görevlerini büyük bir özveri ile sürdürdü. Büyükşehir bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, itfaiye daire başkanlığı, fen işleri daire başkanlığı, kırsal hizmetler daire başkanlığı ile diğer tüm birimler özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde gelen ihbarlar üzerine bölgelere tayin edilirken, 24 saat esası ile çalışan alo 153 iletişim merkezi de gelen talepleri ilgili birimlere aktardı.

Şuski tüm araç ve personeli ile sahadaydı

Özellikle büyükşehir belediyesi bünyesindeki Şuski genel müdürlüğü kent genelinde yaşanan sağanak yağmur nedeniyle 24 saat boyunca şehrin farklı noktalarında çalışmalar yürüttü. ŞUSKİ ekipleri, tıkanan ve taşan yağmur suyu şebeke hatlarına anında müdahale ederken; şehir merkezinde 16 adet vidanjör, 23 adet iş makinesi ile müdahaleler devam etti. Şehir merkezinin yanı sıra 10 ilçede de 27 adet vidanjör ve 32 adet iş makinesi ile ilçelerde faaliyetler yürüten ŞUSKİ ekipleri, devam eden gün içerisinde de yine hassasiyetini sürdürdü.

"Tehlike oluşturabilecek olası bölgelere anında müdahale edildi"

Büyükşehir ekipleri şehir merkezinde Narlıdere alt geçidine ve sağanak nedeniyle Açıksu Caddesinde yıkılan ve yolu kısmen kapatan istinat duvarının oluşturduğu sorunu çözmek için anında müdahalelerde bulundu. İş makineleri ile olay yerine giden ekipler hemen çalışmalarına başlarken, sıkıntı yaşanan bölgeler kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

“Sağanak hassasiyetini sürdürüyor”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki süreçlerde de yaşanması muhtemel olumsuz hava koşullarına karşı meteorolojik tahminleri günlük takip ederken, araç ve personeli ile her an hazır şekilde görevinin başında bulunmayı sürdürüyor.

ŞANLIURFA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:51

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