Vali Erin: Telabyad ve Resulayn´da 4 bin yerel polis göreve başlayacak

ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örğütü PKK/PYD´den temizlenen Suriye´nin Telabyad kentinde yerel meclis üyeleri ve kuvvet komutanlarıyla yaptığı değerlendirme toplantısında 1800 civarındaki Suriyeli gencin bir hafta içerisinde eğitimlerine başlanacağını ve ardından Telabyad´da ve Resulayn´da polis gücü olarak görevlendirileceğini duyurdu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin beraberinde 2´nci Ordu Komutan Vekili ve 7´nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, sorumlu Koordinatör Vali Yardımcıları, kamu kuruluşları temsilcileri ve Telabyad Yerel Meclis üyeleri ile Suriye Milli Ordusu temsilcilerinin katılımıyla, Telabyad´da bir değerlendirme toplantısı yaptı.Toplantıda, harekat ve sonrasında yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve sahada Barış Pınarı Harekatı´nın başarıya ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Harekatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihinden ve milletinden aldığı güçle, buradaki terör koridorunu çok süratli bir şekilde bozarak hedefe ulaştığını hatırlatan Vali Erin, "Allah onlardan ve sahada büyük fedakarlık gösteren Suriye Milli Ordusu´nun kahraman evlatlarından razı olsun" dedi.

Barış Pınarı Harekatı´nın temel amacının; Türkiye´nin yanıbaşında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırarak bölgeye huzuru, barışı ve güveni hakim kılmak olduğunu kaydeden Vali Erin, "Güvenli ve emin hale getirilen Suriye´nin bu güzel topraklarına da halkın, evlerinden, topraklarından olmuş ve emin yer arayışında bulunup Türkiye başta olmak üzere buradan göçmüş olan, muhacir durumuna düşmüş olan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine tekrar güven içerisinde dönüşlerini sağlamaktır" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti´nin bu harekatı, güçlü bir uluslararası lobiye rağmen yaptığını ifade eden Vali Erin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu riski hem milletimizin selameti hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için aldık ve başardık. Tabi ki bu harekatın başarıya ulaşmasında Suriye Milli Ordusu´nun önemli katkısının olduğunun da farkındayız. Şimdi, terör ve teröristlerden temizlenen Telabyad ve Resulayn´daki 5 bin kilometrekarelik bu alana güvenin, huzurun, sükunetin ve barışın getirilmesinin zamanıdır. Tüm zamanımızı ve enerjimizi bunun için yoğunlaştırmak zorundayız. Güvenli bir ortamın oluşturulması, yöre halkının geceleyin yatağına girdiğinde selamet içinde yarına ulaşacağı düşüncesine sahip olması, her şeyden emin bir şekilde yaşıyor olması temel amacımızdır. Harekatın hemen ardından silahlı kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu´nun işbirliği içinde yürüttüğü faaliyetler sonrasında her iki kente de büyük ölçüde geri dönüşlerin olduğunu biliyoruz. Geri dönüşler, Türk Silahlı Kuvvetleri´ne, Türkiye Cumhuriyeti´ne ve Suriye Milli Ordusuna olan güveni gösteren en açık göstergedir. Bu güveni sarsacak her türlü hareket, eylem ve sözden uzak durmamız gerektiğini özellikle ve önemle söylemek istiyorum."

Terör örgütlerinin son bir ay içerisinde Telabyad ve Resulayn´da bombalı araçlarla gerçekleştirmeye çalıştığı eylemlerin, harekattan hemen sonra tesis edilen bu bölgenin terör örgütü ağababalarını rahatsız ettiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Vali Erin, bu saldırıları asgariye indirmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Suriye Milli Ordusu´nun 24 saat esasıyla çalışmalar yürüttüğünü, patlatılmayan çok sayıda tuzak ve aracın olduğunun bilindiğini söyledi.

HER İKİ KENTTE 4 POLİS GÖREV YAPACAK

Her iki kentte ve kırsa kesimde görev yapmak üzere yerel kolluk kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Erin, mülakatı tamamlanan 1800 civarındaki Suriyeli gencin bir hafta içerisinde eğitimlerine başlanacağını ve ardından Telabyad´da ve Resulayn´da Polis gücü olarak görevlendirileceğini, ikinci grubunda göreve başlatılmasından sonra toplam 3 bin 5004 bin kişilik polis gücünün göreve başlayacağını dile getirdi.

Telabyad´daki giriş çıkışlar ve buna paralel güvenlik tedbirleri, ilçede gerçekleştirilen insani yardımlar, sağlık hizmetleri ve çeşitli kamu hizmetlerinin de değerlendirildiği toplantıda, kamu kurum kuruluş temsilcileri de yaptıkları çalışmaları ve planlamalar hakkında bilgiler verdi.



ŞANLIURFA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:51

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