Haliliye’de öğrenciler ücretsiz kursta sınavlara hazırlanıyor

Haliliye’de açılan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursunda öğrencilere sınava hazırlanıyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu ile gençler geleceğe hazırlanıyor. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan mezun öğrencilere yönelik tüm branşlarda, alanında uzman öğretmenler tarafından kurslar veriliyor.

TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri veriliyor. Rahat bir ortamda hazırlık fırsatı bulan üniversiteye hazırlık öğrencileri Haliliye Belediyesi’nin bu hizmetin dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Hazırlık kursunda eğitimler hafta içi sabah saat 9.00’da başlayıp akşam saat 18.00’da sona eriyor. Ayrıca öğrenciler etüt, soru çözümü ve deneme sınavları imkanlarından da belirlenen program dahilinde yararlanabiliyor.

ŞANLIURFA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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