Günde 8 ton Şanlıurfa zeytini satılıyor

ŞANLIURFA´da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti yeşil zeytin, tezgâhlardaki yerini aldı. Kent merkezinde kurulan 52 farklı tezgâhta satışı yapılan 15 çeşit zeytin, kilosu 5 lira ila 20 lira arasında fiyatlar ile satılırken günde yaklaşık 8 ton zeytin satışı gerçekleşiyor.

Bu yıl üretimin diğer yıllara göre yağlı ve bereketli olduğunu ifade eden Ali Ölmez, kent merkezinde 52 ayrı tezgâhta zeytin satışı yapıldığını belirterek, "Şanlıurfa'da zeytin sezonu 40 gün sürüyor. Şanlıurfa'da zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte 52 noktadaki tezgâhta günde yaklaşık 8 bin kilo zeytin rahatlıkla satılarak tüketiliyor. Şanlıurfa'da zeytincilik son yıllarda çiftçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü" dedi.

Sofralarda tüketilen zeytinlerin kaliteli ve organik olması gerektiğine dikkat çeken zeytin satıcısı Mahsun Gülhan da "Bu yılki kırmalık ve yeşil çizik zeytin hasadı başladı. İşlenmiş zeytinlerin kilosu 5 ile 20 lira arasında tezgâhlarda satılıyor. İri taneli olan yeşil zeytinler sofralık küçük taneli olanlar ise kırma zeytin olarak işleniyor. Bizim tezgâhlarımızda 15 çeşit zeytin bulunmaktadır. Bu günlerde satışlarımız oldukça iyi gidiyor. Ben, günlük olarak 400 kilo civarında zeytin satıyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa'da isot sezonun bitmesiyle birlikte kış mevsiminde sezonun başladığını ifade eden Fadile Çelik ise bu yıl tüketmek için 20 kilo yeşil zeytin aldığını söyledi.

ŞANLIURFA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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