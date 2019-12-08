Karbel Karaköprü Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

Sokakta sevgilisi darp etti! Şikayetçi olmadı!

Onu tanıdınız mı?

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STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Emre Korkmaz, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen Nuh, Ahmet Mumin, Ömer (Dk.70 Arif), Umut (Dk.85 Fikret), Ramiz, Bilal, Emre, Hakan, Ali, Veysel (Dk.78 Vedat)

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Burak Furkan, Mustafa, Mert (Dk.82 Kamil), Talha (Dk.57 Cemre), Canberk, Salih, Veli, Caner, Ahmet Eren, Miraç (Dk. 60 Tunahan)

GOL: Dk. 55 Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Nuh, Ömer, Arif, Vedat, Ali (Karbel Karaköprü Belediyespor) Mustafa, Ahmet Eren, Cemre (Çankaya Futbol Kulübü)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 16'ncı haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. 55'inci dakikada Ahmet'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan, plase bir vuruşla topu ağlara göndererek, ev sahibi ekibin galibiyet golünü attı.



ŞANLIURFA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

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