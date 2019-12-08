Karaköprü Belediyespor 3 puanı tek golle aldı

Karbel Karaköprü Belediyespor Tff 3. lig 16. Hafta maçında Çankaya FK'yi 10 mağlup ederek galibiyet hasretini dindirdi ve 3 puanın sahibi oldu

Tff 3. ligde mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 1. grupta 16. Hafta maçında Çankaya Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlı ekip Hakan Albayrak'ın 55. dakikada attığı golle 10 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçı Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

Karşılaşmada Karaköprü Belediyespor baskın bir oyun sergilerken, ilk yarıda bulduğu şansları değerlendiremedi ve devreye 00 beraberlikle girildi. İkinci yarıda da baskılı başlayan kırmızı siyahlı ekip 55. dakikada aradığı golü Hakan Albayrak ile buldu ve öne geçti. Kalan dakikalarda da birçok fırsattan yararlanamayan Karaköprü ekibi maçı 10 önde tamamladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Karbel Karaköprü Belediyespor 16. Hafta sonunda Tff 3. lig 1. grupta 25 puanla 5. sırada yer aldı.

ŞANLIURFA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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