Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu

Onu tanıdınız mı?

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Şanlıurfa’da sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Kent görüş mesafesi yaklaşık olarak 100 metreye kadar inerken, sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Şehirdeki etkili olan sis öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 9 derece civarında ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

ŞANLIURFA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

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