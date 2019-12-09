Şanlıurfa’da ceylan derisine yapılmış tarihi tablo ele geçirildi

Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, Roma dönemine ait el yazması kitaplar ile mühür ve anahtar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu H.E. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda 1 adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, 2 adet Roma dönemine ait papirüs kağıdına ikonografi ve el yazması ile yazılmış kitap, 1 adet Roma dönemine ait krom mühür ve 1 adet Roma dönemine ait krom anahtar ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgisi bulunduğu belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ŞANLIURFA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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