Karacadağ beyaza büründü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Karacadağ kayak merkezi ve çevresine mevsimin ilk karı yağdı.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 919 rakımlı Karacadağ'ın zirvesinde bulunan kayak merkezi ve çevresi, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yer yer 20 santimetreyi bulan kar, bölgeye ulaşım sağlayan yolları bir müddet kapattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla bölgeye ulaşım yeniden sağlandı.

Yetkililer, bölgedeki karın kayak için yeterli olmadığını ifade etti.

ŞANLIURFA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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