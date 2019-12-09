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Şanlıurfa ekibi Bağcılara geçit vermedi

İHA

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başarılı ekibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu hafta kendi evinde konuk ettiği İstanbul Bağcılar Belediyesi'ni 6860'lık skor ile geçti.

Şanlıurfa ekibi Bağcılara geçit vermedi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başarılı ekibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu hafta kendi evinde konuk ettiği İstanbul Bağcılar Belediyesi'ni 6860'lık skor ile geçti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Bağcılar Belediyesi'nin karşılaştığı centilmenlik dolu maçta kazanan taraf Büyükşehir ekibi oldu. Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şehit İlyas Kaya Sezonunda haftanın en önemli karşılaşmalarından birinde kendi evinde Bağcılar Belediyesi'ni ağırladı. Büyükşehir bünyesindeki Engelli Koordinasyon Merkezinde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Engelli Mehter Takımının marşlarla destek verdiği karşılaşmada Büyükşehir, rakibini 6860'lık skorla geçerek ligde önemli bir virajı geçmiş oldu.
Maçın ardından bir değerlendirme yaparak tüm sporcularına gösterdikleri disiplin ve azimden dolayı teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, karşılaşmada çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.
Yıldırım, "Ligde önemli bir maça çıktık. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Biz, özellikle kendi evimizde maç kaybetmek istemiyorduk. Sporcularımız bunun için elinden geleni yaptılar" dedi.

ŞANLIURFA

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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