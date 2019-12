Şanlıurfa’da iki okul için daha protokol imzalandı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in girişimleriyle başta Kuveyt ve Katar olmak üzere hayırseverlerin desteğini Şanlıurfa’da okul ve yurt gibi projelere yönlendiren Said Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında iki adet 16 derslikli ortaokul yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Said Derneği muhatap sorumlusu hayırsever Talal Al Arab ile Said Yardım Derneği adına Hassoun Almohammadsulaiman katıldı.

Türkiye dışında başta ülkelerde de hayır işlerinde bulunduklarını, Ürdün’de Suriyeli muhacirlerin zor hayatına şahit olduklarını belirten hayırsever Talal Al Arab, zor durumda olan Suriyeli kardeşlerine yardımcı olmanın kendileri için farz olduğunu ancak Türkiye’nin yaptığı destek ve yardımın daha manidar olduğunu söyledi.

Hayırsever Talal Al Arab’a ve Kuveytli hayırseverlere Türkiye’de yaşayan Suriyeliler için sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür eden Vali Erin, Suriye’de uzun süredir bir insanlık dramı yaşandığını, insanların bir ekmek alabilmek için birbirini ezebilir duruma gelmiş olmasının insanlığın büyük bir ayıbı olduğunu söyledi.

Talal Al Arab’ı Şanlıurfa’da görmekten büyük şeref duyduklarını dile getiren Vali Erin, misafirlerinin daha önce de Şanlıurfa’ya gelerek yapabilecekleri hakkında istişarelerde bulunduğunu hatırlatarak “Bugün imzaladığımız protokolle iki okul yapma kararını hayata geçirmişlerdir. Kendilerinden, Allah razı olsun. Bu bölgede zor durumda olan Suriyeli kardeşleri için çok güzel, örnek işler yapıyorlar. Müslüman kardeşlerinin bu zor döneminde, imkanları elvermesine rağmen sesini çıkarmayan çok sayıdaki devlet ve milletin yanında Kuveytlilerin göstermiş olduğu cömertlik ve alicenaplık takdire şayandır” diye konuştu.

Vali Erin, bu protokolle yapılacak olan okullardan birini, hayatın normale dönmeye başladığı Telabyad’da inşa edeceklerini, Barış Pınarı Harekatı ile güvenli bölge haline getirilen Telabyad ve Resulayn’da bizim yaptığımız onarımlardan sonra yapılacak ilk okul olacağını söyledi.

Kuveytli hayırseverlere ve Said Derneği’ne teşekkür eden Vali Erin, “Allah hayırlarını kabul etsin, onların bu hayır hizmetlerinin gerçekleşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacak, önlerini açacağız” dedi.

Konuşmaların ardından imzalanan protokole göre, yapılacak 2 adet 16 derslikli ortaokul inşaatı için arsa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilecek. 960 kişi kapasiteli okul binaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip projeye göre inşa edilecek. İnşaatın yürütülmesi için gerekli nakit, mal ve hizmet alımı şeklindeki tüm harcamalar, hayırsever tarafından karşılanacak.

ŞANLIURFA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.