Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesindeki Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hanım D.’ye (66) çarptı. Feci kazada yaklaşık 2 metre havaya fırlayan kadın, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Bilahare sürücü gözaltına alındı.

Vatandaşlar, sürücülerin hızlı gittiği caddede güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

ŞANLIURFA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.