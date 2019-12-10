Suruç´ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

-ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Suruç´un Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 AAC 227 plakalı minibüs ile 01 TP 352 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve 2 araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 6 yaralı, ihbarla gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA
10 Aralık 2019 Salı
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