Suruç´ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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-ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Suruç´un Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 AAC 227 plakalı minibüs ile 01 TP 352 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve 2 araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 6 yaralı, ihbarla gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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