Şanlıurfa Piazza’ya 'kare takımı' geliyor

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi minik ziyaretçilerini sevilen çizgi film karakterleri ile buluşacak.

İsmini, başkarakterleri Kuti, Aypa, Rupi ve Enda’nın baş harflerinden alan, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizisi Kare Takımı, AVM’ye geliyor. 1415 Aralık tarihlerinde AVM’nin etkinlik alanında kurulacak olan özel platformda müzikal tadında bir gösteri sunacak olan Kare Takımı, çocukları eğlendirirken onlara faydalı bilgiler de verecek. 4 kafadarın bir araya gelerek, muhabir karakter Keçe’nin kendilerine getirdiği sorunları akılcı bir yoldan çözerek, her bölümde yeni bir macera sunan Kare Takımı’nın maskot karakterleri, Şanlıurfalı çocuklara mutlu anlar yaşatacak. Çocukların hayatlarında karşılarına çıkacak sorunları akılcı ve doğru bir yoldan çözebilmelerini eğlenceli maceralarla anlatan Kare Takımı, hem öğretecek hem de eğlencenin tadını yaşatacak.

Piazza Club Kart başvuru formu dolduran tüm ebeveynlerin çocuklarının ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik iki gün boyunca 14.00 16.00 18.00 saatlerinde minik misafirleri konuk edecek.

ŞANLIURFA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.