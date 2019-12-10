Açıksu Caddesi yeniden düzenleniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ulaşım sorunlarının sıkça gündeme geldiği Açıksu Caddesi'nde yeniden düzenleme için çalışma yapacaklarını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ulaşım sorunlarının sıkça gündeme geldiği Açıksu Caddesi'nde yeniden düzenleme için düğmeye bastıklarını söyledi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ile cadde güzergahında yapılacak 2 kilometrelik düzenleme için teknik ekipten bilgiler alan Beyazgül, bölge esnafı ve vatandaşların da talep ve önerilerini de dinledi.

“Yeni düzenleme için hep birlikte karar verdik”

Alanda bir değerlendirme yapan Beyazgül, " Açıksu caddesinde yaklaşık 2 kilometrelik bir yolu inşallah yeniden düzenleyeceğiz. Bu konuda bir kısım yer askeriyemizden, bir kısım yer ise okulumuzdan gidiyor. Öncelikle Tugay Komutanımıza teşekkür ediyoruz. O da şehrimizin bu konularıyla çok yakından ilgileniyor. Gelip bizzat yeri kendisi de görmüş. Buradaki trafik sıkışıklığını görmüş ve birlikte bir çalışma içerisine girdik. Yol 2 Km’lik mesafe. Esnafımızla ve diğer kanaat önderlerimizle, belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle toplandık. Bu caddenin nasıl olması gerektiği hususunda birlikte karar verdik " dedi.

"İlk kepçeyi vurduk"

Sorunların çözümü için üzerinde karar kılınan projeyi hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Beyazgül, " Yakında halkımızın istediği özlediği bir şekilde hem yol akışkanlığı suratlı olacak hem de cadde ve kaldırım düzenlemesi, ışıklandırma halkımızın gönlüne göre olacaktır. Daha önce de dedik halkımızın talepleri bizim projemizdir. İnşallah burayı da en güzel şekilde yapacağız. Halkımızın daha mutlu bir yaşam sürmesi, gençlerimizin, hanımlarımızın, kadınlarımızın ve çocuklarımızın burada daha mutlu yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra inşallah ikinci bir çalışmamızın müjdesini vereceğim ona da çok kısa sürede başlayacağız" diye konuştu.

ŞANLIURFA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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