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Kuveytli yardımseverlerin yapacağı iki okulun temeli atıldı

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in kurduğu sıcak diyalog ve ikili ilişkilerle gelişen Türkiye ve Kuveyt arasındaki kardeşlik bağı sayesinde Şanlıurfa'ya gelen Kuveytli hayırseverler, başta okul olmak üzere çeşitli hayır hizmetleri yapmaya devam ediyorlar.

Kuveytli yardımseverlerin yapacağı iki okulun temeli atıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in kurduğu sıcak diyalog ve ikili ilişkilerle gelişen Türkiye ve Kuveyt arasındaki kardeşlik bağı sayesinde Şanlıurfa’ya gelen Kuveytli hayırseverler, başta okul olmak üzere çeşitli hayır hizmetleri yapmaya devam ediyorlar.
Kuveyt Yardım Derneği ve Said Yardım Derneği aracılığıyla Şanlıurfa’da inşa edilecek Abdülbaki Elnuri Lisesi ile Telabyad’da yapılacak Kuveyt Lisesi temel atma töreni, Haliliye Zülfü Görgün İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. Temsili temel atma törenine, Vali Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Said Derneği muhatap sorumlusu hayırsever Talal Al Arab ile Said Yardım Derneği adına Hassoun Almohammadsulaiman katıldı. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Bu hayır hizmetinin gerçekleşmesi için katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün temelini attığımız okulumuz inşallah en kısa süre içerisinde 16 derslikle tamamlanmış olacak. Kuveyt Yardım Derneğine ve Said Derneğine, Abdulbaki Elnuri Derneğine Allah razı olsun diyoruz. İnşallah bir liseyi de kısa süre içerisinde Telabyad’da inşa ederek, büyük sıkıntılar yaşayan Suriyeli çocuklarımızın eğitim öğretimine katkı sunmak üzere açacağız. Bu vesile ile bugün aramızda bulunan hayırseverlere, Kuveyt halkına ve Kuveyt Emiri'ne cömertçe yardımları için Şanlıurfa adına, burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bu hayırlı çalışmaları Allah rızası için gerçekleştirdiklerini ve başta Suriyeli çocukların eğitimine destek olmayı amaçladıklarını belirten hayırsever Talal Al Arab ise, “Bu hayır işlerini yapmak, kardeşlerimizin yardımına koşmak bizim üzerimize şart olan bir görevdir. İnşallah bu okulumuz en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Okulumuzun, teknoloji ağırlıklı olmasını istiyorum. Bu nedenle okulumuzda bir teknoloji sınıfı da olacak. Bunun için gerekli tüm teçhizat da yine hayırseverlerimiz tarafından karşılanacaktır. Allah’a bu hayırlı hizmetleri yapabilme fırsatını bizlere verdiği için hamd ediyor, bu işlerde bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Sayın Valimiz Abdullah Erin ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ŞANLIURFA

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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