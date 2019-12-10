Akçakale Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesi bünyesinde kullanılmak üzere bir adet hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinesi hibe edildi.

Son dönemlerde araç filosuna önemli ölçüde güçlendiren Akçakale Belediyesi, araç filosuna kentin önemli ihtiyaçlarından olan bir adet hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinesini da kazandırdı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Bundan sonra parklarımız ve geniş ana arterlerdeki kaldırımlarımız bu araç sayesinde çok daha temiz bir hale gelecektir" dedi.

Çevre kirliliğini önleme ve ilçede temizliğinin sağlanmasında bugüne kadar eksikliği önemli ölçüde hissedilen Hidrostatik yürüyüşlü kompakt vakumlu yol süpürme makinesini da araç filosuna kazandıran Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Aldığımız toplam araç birincisi kepçe, şimdi mini çöp toplama makinesi. Bu da çok önemli. Ufak sokaklar için tasarlanmış. Bizim için çok önemli bir araçtır. Arkasından 4 tane daha aracımız gelecek. Toplamda 3 milyon liralık hizmeti araç makine parkına ilave etmiş olduk. Hedef temiz Akçakale, düzenli bir Akçakale, mükemmel bir Akçakale. Bu yolda gecemizi gündüzümüze katıp bunları makine parkımıza ilave ettik. Bu araçları alırken Akçakale’yi borca sokmadan, kredi almadan bunları temin yoluna gidiyoruz. Bütün hedefimiz burada hepsi hibe yoluyla ve çeşitli yerlerden Akçakale’nin hizmetine sunmak sunduk. Yeterli imkanlar sağladık. Önümüzdeki günlerde bunların devamı da gelecek olan araçlarımız alınmış fakat şu an tesisatları döşeniyor. Peyderpey belediyemize teslim edilecek. Temizliği ile ilgili düzeni ile ilgili mahmur imar çalışmaları ile ilgili bütün çalışmalarımızı bitirdik. Bunun yanında da iki tane eskavatorlarımız gelecek. Bunlar da köy yollarının ıslahında ve yapımında kullanılacak. İş makineleri ikmal edilmiş bir belediye, müreffeh bir belediye, mahmur bir belediye oluşturmanın ilk ayağını bitirdik. Bundan sonra da hizmet alanında Akçakale’ye hizmet edeceğiz. Bu çalışmalar vatandaşımızın günlük hayatına yansıyacak, vatandaş da günlük hayatında rahat yaşayacak. Bütün hedefimiz budur. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

ŞANLIURFA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.