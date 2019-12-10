Eyyübiye’de öğrenciler ücretsiz kursta sınava hazırlanıyor

Eyyübiye’de açılan ve ücretsiz olan kurslarda öğrenciler sınavlara hazırlanıyor.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor. Açılan kurslarla öğrenciler, ücretsiz üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumu sınavlarına hazırlanan öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz dersler veriliyor. Hem ders çalışma hem de kitap okuma fırsatı sunulan öğrencilere ayrıca çay ve kek ikramında da bulunuluyor. TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde verilen kurslara yoğun ilgi gösteren gençler, 15 günde bir deneme sınavlarına da tabi tutuluyor. Haftanın 7 günü sabah 08:00 akşam 20:00 saatleri arasında ücretsiz olarak verilen kurslardan faydalanan gençler, kendilerine sunulan imkan ve gençliğe yapılan yatırımlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür etti.

Rahat bir ortamda ders çalışma fırsatı bulduklarını belirten öğrenciler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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