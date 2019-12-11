Şanlıurfa’da hırsızlar ATM’lere dadandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da hırsızlar 2 ATM'den para çalmak için makinelere zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Ulu Cami bitişiğinde bulunan bir bankaya ait 2 otomatik para çekme makinesinin camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından patlatıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ATM çevresinde parmak izi araştırması yaparak delil topladı.

Sabah saatlerinde para çekmeye gelen vatandaşlar ATM’nin hasarlı olduğunu görünce işlemlerini yapmak için başka ATM'lere yöneldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.