Haliliye’de yaşlılara evde bakım hizmeti sürüyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki bakıma muhtaç yaşlı bireylere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde ilçe genelinde vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü evde bakım hizmeti aralıksız bir şekilde sürüyor. Bakıma muhtaç yaşlı bireylerin evleri ekipler tarafından periyodik olarak temizleniyor. Ev temizliğinin yanı sıra ekipler ayrıca yaşlıların saç ve sakal tıraşlarını da gerçekleştirerek dualarını alıyor.

Yaşlı aile bireylerin yüzünü güldüren uygulama takdir toplamaya devam ediyor. Evde bakım hizmetini alan aileler belediyenin bu hizmetinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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