Deriye ses veren son usta Koyun derisinin usta elinde defe dönüşme serüveni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Deriye ses veren son usta Koyun derisinin usta elinde defe dönüşme serüveni

İHA

Tarihin en eski el sanatlarından ve mesleklerinden biri olan kürkçülük ile defçilik, Şanlıurfa'da yaşatılmaya devam ediyor. Şanlıurfalı son def ustası Mehmet Karaca, zahmetli bir uğraşın ardından koyun derisini müzik aletine dönüştürdüklerini söyledi.

Deriye ses veren son usta Koyun derisinin usta elinde defe dönüşme serüveni

Tarihin en eski el sanatlarından ve mesleklerinden biri olan kürkçülük ile defçilik, Şanlıurfa’da yaşatılmaya devam ediyor. Şanlıurfalı son def ustası Mehmet Karaca, zahmetli bir uğraşın ardından koyun derisini müzik aletine dönüştürdüklerini söyledi.
Tarihin en eski el sanatlarından ve mesleklerinden biri olan kürkçülük ile defçilik, günümüzde yok olmaya yüz tutan meslekler arasındaki yerini alıyor. Şanlıurfa´da el davulu, bendir ve def olarak bilinen müzik aletleri, son dönemlerde ilahi gruplarının artması ve sektörün gelişmesiyle ilgi gördü. Ancak bir dönem 100 üzerinde olan deriye ses veren ustalardan günümüzde sadece bir usta kaldı.
Şanlıurfa’nın tarihi sokakları arasındaki 25 metrekarelik dükkanında zamana direnen son def ustası Mehmet Karaca, derinin sese dönüşme serüveninin anlatı. Karaca, kasaplardan kendilerine getirilen ham koyun derisinin, ilk önce tuzlandığını ardından da suya bırakılarak 2 gün bekletildiğini aktardı. Suda iki gün bekletilen deri, tüylerinin dökülmesi için tüy dökücü ilaç ile ilaçlanıyor. Daha sonra ustanın elinde temizlenen deri def olmaya hazır hale getiriliyor. Ham derinin zahmetli işlemden geçirilerek def haline gelmesini sağlayan son usta Mehmet Karaca, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen siparişleri karşılıyor.
"Son def ustası"
Şanlıurfalı 45 yaşındaki son def ustası Mehmet Karaca, çocukluğunda itibaren içinde yer aldığı mesleğini severek sürdürdüğünü belirti. Karaca, "Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Babamın yanında 5 yaşında başladım. Babam rahmetli olunca da mesleğe tamamen atılarak devraldık. Babamın döneminde 120 civarında usta vardı. Şimdilerde sadece 3 derici kaldı, el defi yapan sadece biz kaldık. Def yapma işleminde, ilk önce deri bize kasaplardan ham olarak gelir. Deri bize getirildikten sonra 3 günlük işleme işlemi başlar. İlk önce ham deriye ilaç vururuz, tüyleri dökmek için daha sonra üzerindeki kaba etleri alırız. Kaba eti aldıktan sonra bıçakla içteki ve dıştaki kimyasal maddeleri deriden sökeriz. Daha sonra tekrar tüy dökme ilacı kullanırız ve deri ilaç içerisinde 24 saat bekletilir. En son aşamada ise deriyi dama çıkararak tahtalara gerdiririz. Gerdirme işleminden sonra tekrar suya koyarız ve ardından kasnaklara çekeriz. Artık def hazır hale gelir” ifadelerini kulandı.
Türkiye’nin birçok iline sipariş üzerine def gönderdiklerini ifade eden Karaca, ayda ortalama 150200 def satarak aile geçimini sağladığını dile getirdi.

ŞANLIURFA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Birecik-Halfeti içme suyu tesislerinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa Birecik-Halfeti içme suyu tesislerinde ...
Haliliye’de yaşlılara evde bakım hizmeti sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yaşlılara evde bakım hizmeti sürüyor
Baydilli öğrencilerle söyleşide buluştu
YEREL HABERLER Baydilli öğrencilerle söyleşide buluştu
Şanlıurfa’da hırsızlar ATM’lere dadandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da hırsızlar ATM’lere dadandı
Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki YPG’li yakalandı
YEREL HABERLER Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki ...
Soğuk havada limona olan talep ikiye katlandı
YEREL HABERLER Soğuk havada limona olan talep ikiye katlandı
Eyyübiye’de öğrenciler ücretsiz kursta sınava hazırlanıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de öğrenciler ücretsiz kursta sınava ...
Akçakale Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Akçakale Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ...
Kuveytli yardımseverlerin yapacağı iki okulun temeli atıldı
YEREL HABERLER Kuveytli yardımseverlerin yapacağı iki okulun temeli ...
Masalcı teyze masallarını Karaköprü'deki çocuklar için anlattı
YEREL HABERLER Masalcı teyze masallarını Karaköprü'deki çocuklar ...
Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı
Suruç´ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Suruç´ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
Açıksu Caddesi yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Açıksu Caddesi yeniden düzenleniyor
Şanlıurfa Piazza’ya 'kare takımı' geliyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa Piazza’ya 'kare takımı' geliyor
HRÜ Rektörü Çelik, ilk üçe girdi
YEREL HABERLER HRÜ Rektörü Çelik, ilk üçe girdi
Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Canpolat vatandaşların sorunlarını dinledi
Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada
YEREL HABERLER Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada
Telabyad ve Resulayn merkezine elektrik verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Telabyad ve Resulayn merkezine elektrik verilmeye ...
Suriye'de bombalarla tahrip edilen trafo merkezi onarıldı, enerji verildi
YEREL HABERLER Suriye'de bombalarla tahrip edilen trafo merkezi ...
Telabyad ve Resulayn merkezine elektrik verilmeye başladı
YEREL HABERLER Telabyad ve Resulayn merkezine elektrik verilmeye ...
Şanlıurfa’da iki okul için daha protokol imzalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki okul için daha protokol imzalandı
HRÜ Halfeti’de Mehmetçik Vakfı için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER HRÜ Halfeti’de Mehmetçik Vakfı için kermes düzenlendi
Şanlıurfa ekibi Bağcılara geçit vermedi
YEREL HABERLER Şanlıurfa ekibi Bağcılara geçit vermedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X