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Büyükşehir’den çocuklara tiyatro gösterimi

İHA

Eğitime ve gençliğe yönelik verdiği çalışmaları ile 7'den 70'e her kesimin takdirini toplayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak için Büyükşehir Şehir Tiyatrosu tarafından okul turneleri düzenleniyor.

Büyükşehir’den çocuklara tiyatro gösterimi

Eğitime ve gençliğe yönelik verdiği çalışmaları ile 7’den 70’e her kesimin takdirini toplayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamak için Büyükşehir Şehir Tiyatrosu tarafından okul turneleri düzenleniyor.
GAP İlkokulunda Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatro Ekibince geleneksel Türk tiyatrosundaki Gölge Oyunu olarak da bilinen 'Karagöz ve Hacivat'ı oyunu sergilendi.
Ayrıca çok çeşitli etkinliklerinde yapıldığı Tiyatro gösterimlerinde, boyama, el işi ve kitap dağıtımı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şükran Büyükayhan ile birlikte okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Çocuklar ile birlikte gösterimi izleyerek çocukların keyfine ortak olan Başkan Beyazgül, öğrencilerle sohbet ederek "Konservatuar Şube Müdürlüğünde arkadaşlarımızın düzenlediği bu etkinlikte gençlerimize kültürel oyunu olan ve Hacivat' oyununu Sergilendi. Etkinlikte emeği geçen ekibimizi de tebrik ediyorum" dedi.
Ayrıca çocuklar ve gençlerin yeni bir müjde veren Başkan Beyazgül, “Büyükşehir Belediye Hizmet Binamızın yanında bulunan Şair Nabi kültür Merkezini tiyatro ve sinema solonu olarak düzenliyoruz. Genç ve çocuklarımız için tiyatro ve sinema günleri düzenleyerek her defasında farklı okulları buraya davet edeceğiz” diye konuştu.

ŞANLIURFA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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