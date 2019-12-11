Kızılay'dan Kırsalda eğitim alan öğrencilere temizlik malzemesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Mahallelerde eğitim alan öğrencilere Türk Kızılay Şanlıurfa toplum merkezi tarafından diş macunu ve fırçası dağıtılarak, öğrenciler temizlik hakkında bilgilendirildi.

Siverek Belediye Encümeni İbrahim Taş'ın girişimleri sonucu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Siverek Belediyesi ve Kızılay Şanlıurfa toplum merkezi işbirliğiyle, şehir merkezine oranla sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan öğrencilere yönelik çalışma kapsamında, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilekli ilk ve ortaokulunda eğitimöğretim gören 300 öğrenciye diş macunu ve fırçası dağıtıldı. Ağız ve diş sağlığının önemine vurgu yapan Şanlıurfa Toplum Merkezi Sağlık Uzmanı Munira Özer öğrencilere temizlik hakkında bilgi vererek, düzenli olarak diş fırçalamalarını tavsiye etti. Şanlıurfa Toplum Merkezi Psikolog Mekiye Demir ise çatışma ve çözme konulu eğitimi verdi .

Okul öğrencilerinden Elif Toruntay ve Narin Çitlek, Kızılay görevlilerin ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirerek," Bugün Kızılay'dan geldiler bize temizlik konusunda bilgi verdiler, diş sağlığı hakkında konuştular, bize hediyeler verdiler kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi

Siverek Belediyesi meclis Üyesi İbrahim Taş yaptığı açıklamada," Siverek Belediyesi olarak kırsal mahallelerde eğitim olan öğrencilerin hijyen, ağız ve diş sağlığını önemsiyoruz. Bugün Siverek Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ve Türk Kızılay işbirliğiyle İleri ilk ve ortaokulunda okuyan 300 öğrencilerimize ağız ve dış bakımı kitlerini dağıttık. Çocukları mutlu görmek bize çok mutlu etti" diye konuştu.

ŞANLIURFA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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