Viranşehir'de trafik kazası:1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı AlakonakBüyük Bardakçı yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.