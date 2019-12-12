Viranşehir'de trafik kazası:1 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı AlakonakBüyük Bardakçı yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞANLIURFA
12 Aralık 2019 Perşembe
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