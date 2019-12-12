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Afad Heyeti Şanlıurfa’da

İHA

Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Afad Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan ve beraberlerindeki heyet, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Afad Heyeti Şanlıurfa’da

Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Afad Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan ve beraberlerindeki heyet, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlanan AFAD heyeti, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldıktan sonra Resülayn ve Telabyad’da yürütülen insani yardım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere valilikten ayrıldılar. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (Sudkom) ve Afad tarafından onarımı yapılarak faaliyete alınan Resülayn Ekmek Fırınında incelemelerde bulunan Afad Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ve beraberindeki heyet, burada gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine de iştirak etti.
Telabyad ve Resülayn’a yapılan insani yardım faaliyetlerini inceleyen heyet, Resülayn Hastanesinin ihtiyacı olan bebek devam maması ve insani yardım malzemelerinin de teslimini gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA

12 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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