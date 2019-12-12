Eyyübiye Belediyesi sıfır atık projesi ile tasarruf sağlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Eyyübiye Belediyesinde de atıkların kaynağında ayrılması için çalışmalara hız verildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, atıkların geri kazanımının hem çevre sağlığı hem de ekonomik olarak büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de başta kamu kurum kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştı. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen proje kapsamında Eyyübiye Belediyesi de harekete geçti. Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde belirlenen noktalara atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konuldu. Projenin ilerleyen safhalarında bu atık ayrıştırma kutuları ilçe genelinde farklı türleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırarak proje hedeflerinin yerine getirilmesi planlanıyor.

İsraf önlenecek

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ,nüfus artışına bağlı olarak tüketimin de hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Sıfır atık projesinin amacına ulaşması için Eyyübiye Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Kuş, “Sıfır Atık Projesi, Eyyübiye ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanmasına ve atık toplama veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu proje ile kağıt, karton, cam, plastik, metal atıkları, atık pil, bitkisel atık yağların yanı sıra organik atık, yemek ve ekmek artıkları gibi tüm atıklar kaynağında ayrı biriktirilecek ve geri dönüşümü sağlanacak” dedi.

Büyük tasarruf sağlanacak

İsrafın önlenmesi ve enerji tasarrufunun sağlanmasına katkı sağlayacak olan sıfır atık ile metal ve plastik geri kazanımıyla yüzde 95 enerji tasarrufu sağlanabilecek. 1 ton kağıdın geri kazanımı ile 17 ağaç kurtarılacak. Cam atıklarının geri kazanımı ile yüzde 100 oranında geri dönüştürülmüş ham madde ortaya çıkıyor ve 40 litre yakıt tasarrufu sağlanıyor. Plastik atıklar elyaf, dolgu malzemesi, otomobil parçası gibi birçok malzemeye, gıda atıkları da biyogaz işlemine tabi tutularak enerji ve gübreye dönüştürüyor. Organik atıklar toprak iyileştirici olan kompost üretiminde kullanılırken, bitkisel atık yağlardan çevreci yakıt olan biyodizel elde edilebiliyor.

ŞANLIURFA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:55

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