Şanlıurfa’da leylek kurtarma operasyonu Kanala düşen leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinden geçen DSİ sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, balık avlamak için kanala giren leylek mahsur kaldı. Durumu fark eden hayvansever bir vatandaş olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanala düşen leyleği kurtararak Milli Parklar ve Doğa Koruma ekiplerine teslim etti.

ŞANLIURFA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.