Tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

- ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde gece evinin bahçesindeki tuvalete giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ömer İrkek (70), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Siverek ilçesi Eskihan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ömer İrkek, evlerinin bahçesindeki tuvalete giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan İrkek yaralandı. Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer İrkek, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ömer İrkek´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



ŞANLIURFA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:56

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