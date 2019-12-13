Şanlıurfa´da 3 aylık Ahmet bebek, hayatını kaybetti

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ŞANLIURFA´da, göbeğinden kan gelen 3 aylık Ahmet Çimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa´da, evde rahatsızlanan ve göbek bağından kan gelen Ahmet Çimen isimli bebek, ailesi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan bebek, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bebeğin ölüm nedeninin birkaç gün içerisinde netleşeceği bildirildi.



ŞANLIURFA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

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