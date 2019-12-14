Şanlıurfa’da sis ve yağmur etkili oluyor

Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve yağmur etkisini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmurla birlikte yoğun sis ile karşılaştı. Gece etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde beraberinde sisi de getirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, sis ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da yağmurdan korunmak için kafasına poşet geçirerek yoluna devam etti. Sis bulutu ve yağmur etkisini sürdürüyor.

ŞANLIURFA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:36

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