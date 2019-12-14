Şanlıurfa’da 65 yaş üstü 170 vatandaşın evi bakım ve onarımdan geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik sosyal yardım hizmetleri kapsamında YADES projesiyle 65 yaş üstü 170 vatandaşın evini bakım ve onarımdan geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilerek, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) 'Yeşeren Çınarlar' projesi ile tespit edilen 170 yaşlı vatandaşın evi daha bakım, onarım ve tadilattan geçirildi.

Yeşeren çınarların yaşam standartlarını yükseltmek için aralıksız çalışmalarını sürdüren belediyesi ekipleri, tek tek incelenen evlerin, tüm bakım ve onarımını yaparak yaşlılara umut olmaya devam ediyor. Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların sağlık ve bakımına yönelik çeşitli çalışmalarını da sürdürüyor. Birçok projeden faydalanan yeşeren çınarlar ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve YADES ekiplerine teşekkür etti. Daha önce evlerinin yıkık dökük olduğunu belirten yaşlılar, evlerinin bakım ve onarımının yapılmasıyla mutlu olduklarını belirti.

ŞANLIURFA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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