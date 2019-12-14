Beyazgül AK kadınların kermesine katıldı

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Yerli Malı Haftası dolayısıyla, ev hanımlarının ürettiği yerli malların tanıtımı için kermes düzenledi.

"AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir Ekonomiye Destek Verir" sloganı ile Türk Malları Haftası nedeniyle evlerinde üretim yapan ev hanımlarına destek olmak amacıyla AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.

Kermes açılışını yapan ve stantları gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "AK Kadınlarımızın açtığı yerli malı kermesi, “Yerli üretir, milli üretir, ekonomiye destek verir” kampanyası başlatılmıştır. Elbette kermesimiz de çok önemli Urfa’mızın üretimi olan yerli mallarımız var, ama şu anda Türkiye’miz Allah’a şükür SİHA’lar üretecek duruma geldi. Kendi milli bir çok makinesini tesisatını üretecek hale geldi. Fakat Şanlıurfa’mızda kadınlarımızın el emeği göz nuruyla çok güzel lezzetleri bize sundular. Gittik gezdik, ben kendilerine teşekkür ederim. Bir şeye çok dikkat çekiyorlar, biz evimizde halen en güzelini, en lezzetlisini üretiyoruz diyorlar. Buraya gelen tadan bunu da görecektir inşallah. Bu yarışmaya iki nesil beraber yarışmaya katılacak. Bu yarışmada bir takım yemeklerimiz gurmelere sunulacak. İlk yarışmamız 5 dalda olacak. Bu yarışmanın her birinin 1.,2. ve 3.’ye ödüller verilecek. Neticede Urfa’da o konuda 1. gelen kimse belli olacak. Yarışmanın hazırlıkları başladı. İnşallah bu ay içerisinde yarışmamız yapılacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları tarafından düzenlenen kermesin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Kadın Kollar Başkanı Demet Saatçi Güven ve çok sayıda ev hanımı katıldı.

ŞANLIURFA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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