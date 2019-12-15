Kuveytli hayırsever gençler Şanlıurfa’da okul yaptırıyor

Kuveytli hayırsever gençler tarafından Şanlıurfa’da yapılacak olan okulun temeli atıldı.

Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kuveyt Yardım Derneği, ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği ve Shbab Alkhayer Derneği ile imzalanan protokol gereği yapımına başlanacak olan Şabab AlKhair Meslek Lisesinin temel atma töreni, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesinde gerçekleştirildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği, Shabab Alkhayer Derneği, Kuveyt Yardım Derneği temsilcileri ile davetliler katıldı.

Eyyübiye ilçesi Yenice mahallesinde Al Khair Gönüllü Gençlik takımının sponsorluğunda yapımına başlanacak Şabab AlKhair Meslek Lisesi açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveyt’ten gelen Şabab AlKhair adlı gençlik hareketinden Şanlıurfa’ya gelen misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Sadece Allah rızası için dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerine yardım için koşturan gençler bunlar. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Müslümanların zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Vali Erin, dünyanın dört bir tarafında yaşayan Müslümanların büyük sıkıntılar yaşadığını, açlık, yokluk ve yoksullukla mücadele ettiklerini dile getirdi. Böylesi dönemlerde umut verici çok güzel gelişmeler de yaşandığını ifade eden Vali Erin, “Böyle zor durumlarda kardeşlerinin yardımına koşan aklımıza gelenden çok daha fazla sayıda gençler, dernekler, vakıflar var. Türkiye Cumhuriyeti, Kuveyt ve Katar gibi ülkeler var. Dokuz yıldır Türkiye’de yaşayan 4 milyonun üzerindeki Suriyeli kardeşimiz emin belde arayışı içinde ülkemize sığındılar. Bunlardan 500 bini Şanlıurfalı kardeşlerinin şefkatine, merhametine sığınmış, onlarla birlikte yaşıyorlar. Hem Türkiye, hem Şanlıurfalılar, kardeşlik hukukunun gereğini sonuna kadar ifa etmişlerdir. Kıyamete kadar İnşallah iyiliği emreden, kötülükten nehyeden gruplar olacaktır. Bu vesile ile tekrar Kuveyt halkına, Kuveyt Emiri başta olmak üzere bu hayır hizmetlerinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere Şanlıurfalı ve Suriyeli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ve Eyyübiye Müftüsü Adem Dobur’un yaptığı duaların ardından, Şabab AlKhair Meslek Lisesi temeline ilk harç ve tuğla temsili olarak konuldu. Vali Erin ve beraberindekiler, temel atma töreninin ardından aynı mahallede Mart 2019’da yapımına başlanan Tayba Ortaokulunun inşaat çalışmalarını da incelediler. Kuveyt Yardım Derneği, ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği ve Sheikh Abdullah Al Nuori Derneği tarafından yaptırılan Tayba Ortaokulunun 30 Mart 2020 tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

ŞANLIURFA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:57

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