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Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl’e akın etti

İHA

Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Balıklıgöl’e akın etti

Şanlıurfa’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu Balıklıgöl’e akın etti.
Türkiye'nin dört bir yanında kış mevsimi dolayısıyla soğuk hava kendisini iyice hissettirirken, Şanlıurfalılar ise güneşli havanın tadını çıkardı. Kentte güneşli geçen hafta sonunu fırsata çevirenler ile il dışından gelen ziyaretçiler, Balıklıgöl'e akın etti. Vatandaşlar, sıcak havada balıklara yem atarak hatıra fotoğrafı ile anı ölümsüzleştirdi.
Şanlıurfa'yı ilk kez gören vatandaşlar, Balıklıgöl'e hayran kaldıklarını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade ettiler.

ŞANLIURFA

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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