Şanlıurfa´da otomobilin çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a (84), otomobil çarptı. Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Bahçelievler Mahallesi meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rasime Özkan'a çarptı. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Özkan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, polis kazaya yol açan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı
ŞANLIURFA
16 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:58
- GÜNEŞ 07:24
- ÖĞLE 12:25
- İKİNDİ 14:55
- AKŞAM 17:16
- YATSI 18:37