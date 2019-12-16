Şehir tiyatrosuna üç ödül

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Yeni Tiyatro Dergisi'nin düzenlemiş olduğu Anadolu Tiyatro ödüllerinde geceye damgasını vurdu. Her alanda ödüllendirilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi bu kez 3 ödülle Şanlıurfa’yı tekrardan gururlandırdı.

İstanbul Hasan Ali Yüzel Konferans Salonunda Yeni Tiyatro Dergisini düzenlediği Anadolu Tiyatro ödül töreninde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu en iyi erkek oyuncu ve Ferhat Turgut en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alırken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro ekibi de takım olarak 72. Koğuş isimli oyunla yılın ekibi seçildi.

Yılın tiyatro ekibi seçilen Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi adına ödülü alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürü Ahmet Dağlar, ödülü aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin damga vurduğu ödül törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Ünlü Yönetmen Murat Atak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürü Ahmet Dağlar, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi ve çok sayıda tiyatro oyuncuları katıldı.

ŞANLIURFA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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