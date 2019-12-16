Eyyübiyeli sporcular şampiyonaya damga vurdu

Eyyübiye Belediyesi sporcuları, Türkiye’de ilk kez yapılan Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonasına damga vurdular.

Eyyübiye Belediyesi sporcuları, Türkiye’de ilk kez yapılan Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonasına damga vurdular. 14 15 Aralık tarihlerinde arasında Düzce’de yapılan şampiyonada Eyyübiye Belediyesi antrenörlerinden Ali Çağlayan 90 kilogramda Türkiye birincisi olarak, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına gitmeye hak kazandı. Gelişmekte olan spor branşları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası 14 15 Aralık tarihlerinde Düzce’de yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalara Eyyübiye Belediyesi sporcuları ve antrenörleri damga vurdu. Büyükler Türkiye Şampiyonasında 90 kilogramda Ali Çağlayan Türkiye birincisi olarak ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonları müsabakalarında temsil etmeye ha kazanırken, yine 100 kilogramda Cuma Ciniviz Türkiye ikincisi, 55 kilogramda Ahmet Bali de Türkiye beşincisi oldu.

Şampiyona sonrası açıklama yapan sporcular, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a ve Gençlik Spor Müdürü Tarkan Turan Öztekin’e, teşekkür etti.

ŞANLIURFA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:58

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