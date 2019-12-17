Başkan Baydilli sorunları yerinde inceliyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki sorunlarla bizzat ilgilenerek yerinde inceliyor ve gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimat veriyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sahada sorunları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Baydilli özellikle beyaz masa ve sosyal medya yoluyla vatandaşların ilettiği şikayetleri takip ederek inceleme yapıyor.

Akpiyar Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaları ve gelen şikayetleri teknik ekibiyle birlikte inceleyen Başkan Baydilli, sorunların giderilmesi için ilgili ekiplere talimat veriyor. Karaköprü'nün her geçen gün gelişmeye ve konutlaşmaya devam ettiği için bazı sorunların yaşanabileceğine dikkat çeken Başkan Baydilli, bu sorunların hızlıca çözülmesi için ekiplerin gece gündüz çalışma içerisinde olduğunu dile getirdi.

Başkan Baydilli, "Biz vatandaşlarımızın gerek sosyal medya aracılığıyla gerek beyaz masadan gerekse bizzat bize ilettiği sorunların takipçisi oluyoruz ve çözümü için uğraşıyoruz. Bugün de bu sorunlardan bazılarını yerinde inceledik ve en kısa sürede nasıl sorunu giderebiliriz diye ekibimizle istişarelerde bulunduk. İnşaat sahası olan bir ilçede olduğumuz için mutlaka sorunlar yaşanabiliyor ancak biz bunları gidermek için çalışmaya devam ediyoruz. Sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Baydilli incelemeler sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

ŞANLIURFA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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