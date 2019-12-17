Haliliye Belediyesinin THM korosu konsere hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan ve tamamının gönüllü olduğu Türk Halk Müziği (THM) korosu ocak ayında konser vermeye hazırlanıyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulanan ve yaklaşık iki buçuk aydır eğitim alan müziğe gönül vermiş gençlerden oluşan Türk Halk Müziği (THM) korosu ocak ayında konser verecek.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde Mehmet Zeki Halhalı şefliğinde eğitimlerine devam eden Türk Halk Müziği (THM) korosu Türkiye’nin birçok yöresinden bir birinden değerli eserleri seslendiriyor. Haftanın iki günü süren eğitimlerde gönüllü gençler Türk Halk müziğinin sevilen eserleri seslendiriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şef Mehmet Zeki Halhalı, “ Haliliye Belediyi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde koromuzu kurduk. Müziğe gönül vermiş kişiler buradalar. Memleketimize hizmet etmeye çalışıyoruz. İki buçuk ay içeresinde çok güzel gelişimler sağladık. Ocak ayının sonlarına doğru ilk konserimizi vereceğiz. Gönüllü esasına dayalı olduğu için her yaş gurubundan vatandaşlarımız burada. Ben Haliliye Belediyesinin bizlere sağladığı bu imkanda dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Halk Müziği korosunda yer alan gençler ise Haliliye Belediyesinin bu hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

ŞANLIURFA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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