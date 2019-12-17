Engelliler eğitime kurs sayesinde tutunuyor Belediyeden engellilere KPSS kursu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan Engelli vatandaşlara yönelik eğitim kursları düzenliyor.

Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında engelsiz bir yaşam hedefi ile Türkiye’nin en büyük Engelli Koordinasyon Merkezinde engelli bireylere yönelik rehabilite çalışmaları, sosyal uyum projeleri sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan engelli vatandaşlara eğitim kursları düzenliyor.

Hayatın her anlamında engelli vatandaşların yanında olarak engelleri aşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi ile ortak yürütülen proje doğrultusunda sınava hazırlık yapan engelli vatandaşlar için her türlü materyal, eğitim ve öğretim desteği sağlıyor.

Başlatılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür eden vatandaşlar, Türkiye’de engelli bireylere yönelik bu denli proje üreten nadide kurumlardan biri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirttiler.

ŞANLIURFA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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