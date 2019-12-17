Midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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- ŞANLIURFA'da, yolcu midibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Hamur (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra, ŞanlıurfaAkçakale yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Eyyüp Altun yönetimindeki 63 K 1565 plakalı midibüs, İsmail Hamur'un kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada yola savrularak, ağır yaralanan Hamur, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan İsmail Hamur, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Midibüs sürücüsü Eyyüp Altun'u gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ŞANLIURFA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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