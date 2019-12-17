Şanlıurfa’da ev çöktü, bir çocuk yaralandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çöken derme çatma evin yakınındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir evin tavanı, bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında evin yakınında bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hafif şekilde yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye evin çevresinde önlem alırken çökmenin neden kaynaklandığının araştırıldığı öğrenildi.

ŞANLIURFA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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